Nshimirimana super Sfiorato il record del mondo

Strepitosa prestazione di Joachim Nshimirimana che alla mezza maratona Roma-Ostia chiude 24°assoluto impiegando un’ora 07’14’’ per correre 21 chilometri e 97 metri ad una manciata di secondi dalla migliore prestazione mondiale di tutti i tempi categoria M50 (1h06’43’’) e dal record europeo ed italiano di Said Boudalia (1h06’55’’). L’atleta burundiano ma ormai grossetano a tutti gli effetti ha gareggiato come tappa di avvicinamento ai campionati mondiali master di Torun, in Polonia, dove il primo aprile sarà impegnato proprio nella mezza maratona, gara alla quale sono iscritti anche Lubrano e Checcacci oltre ai marciatori Giachetti, De Lello e Pirino. Ultimo step della prima parte della stagione sarà la maratona di Praga. Altri cinque atleti della Track & Field al traguardo: Bruno Dragoni, 1h23’43’’, Andrea Cicerale, 1h25’11’’, Luigi Cheli, 1h25’59’’, Luigi Martire, 1h28’42’’ e Angeli Roberto, 1h37’39’’.