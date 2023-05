"Niente è gia scritto Non dobbiamo mollare la presa"

"Non dobbiamo mollare". Roberto Cretaz, nonostante l’amarezza per la mancata vittoria, invita l’ambiente a rimanere unito in previsione dell’ultima gara della stagione regolare e, nel caso, dei playout. "Abbiamo davanti 90 minuti più 120, nell’eventualità dei playout – dice – quindi manteniamo calma e determinazione, analizzando la situazione anche in termini positivi, non solo con preoccupazione. Il quadro è delicato, d’accordo, ma non è scritta ancora la parola fine. Prepariamoci alla partita di domenica in trasferta con il GhiviBorgo e poi vedremo". A proposito dell’1-1 con la Pianese, Cretaz dichiara: "I ragazzi hanno messo in campo tutto per cercare di ottenere il risultato pieno. Ho notato un po’ di ansia nel giungere alla realizzazione, ed è comprensibile in una gara dalla posta in palio per noi assai elevata in ottica permanenza in serie D. In effetti, dopo aver subìto il pareggio della Pianese, avevamo davanti quasi tutta una frazione per tentare di raddoppiare, ma non siamo riusciti nell’intento. Con una maggiore tranquillità e con più esperienza, forse, avremmo potuto siglare la seconda rete. Un po’ di nervosismo, sì, l’ho ravvisato nei ragazzi al momento della conclusione in porta per i motivi in precedenza esposti, legati al valore inestimabile dei tre punti. Comunque la squadra nel suo insieme ha fornito valide risposte sul rettangolo, nell’arco della sfida". Mister Cretaz chiude con un dato statistico: "Da quando sono arrivato al timone del gruppo, questa è la sesta-settima volta che otteniamo il vantaggio, ma soltanto in una circostanza è sfociato in una vittoria. Forse allora ci sono altri aspetti da valutare, oltre al lato prettamente tecnico".

P.B.