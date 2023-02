‘Nessuna partita è facile Serve massima attenzione’

"Partita facile con il fanalino di coda? Io non guardo la classifica e preparo la squadra sempre allo stesso modo al di là del valore dell’avversario. Quindi sempre massima attenzione e determinazione per dare continuità ai nostri risultati, per conquistare più punti possibili perché solo così possiamo raggiungere l’obiettivo finale della società". L’allenatore Andrea Liguori, quindi, non sottovaluta l’avversario odierno, perché "nessuna partita è facile dal momento che ogni settimana assistiamo a risultati sbalorditivi". "Il Montespaccato, ad esempio – prosegue – è una squadra da non sottovalutare con giocatori importanti". Assenti Bruni, ancora infortunato, e Cretella, che sta recuperando al massimo, il tecnico del Grifone ha a disposizione tutti gli effettivi. "Abbiamo lavorato bene in settimana – prosegue Liguori – e siamo pronti a questa sfida. Per quanto riguarda lo schieramento ho due dubbi: a centrocampo Carannante o Diambo e in attacco Aleksic o Cesaroni". In difesa, crediamo, nessuna novità con l’under sinistro ancora in panchina. E, poi, una considerazione sulle esternazioni del patron Lamioni dopo il pareggio con il Trestina. "Il patron è il nostro primo tifoso – sottolinea il tecnico – e quindi il suo sfogo è comprensibile. Ha parlato come un padre fa con i figli: le sue parole sono state apprezzate da noi e ci spingono a fare meglio". A dirigere il match, inizio alle 14,30 allo "Zecchini", l’arbitro Bruno Spina della sezione di Barletta