Grande successo per la Pallavolo Grosseto "Giorgio Peri" nel campionato di serie C femminile. Il team allenato da Stefano Spina, dopo il successo scorso col Nottolini, vince ancora: stavolta davanti al pubblico di casa le grossetane hanno battuto 3-0 (31-29, 25-21, 25-13) l’Oasi Viareggio, formazione che aveva dieci punti in più in classifica. Ottima in difesa e propositiva in attacco, la formazione di coach Spina ha vinto la quindicesima giornata del campionato con autorità, giocando un volley decisamente positivo. In settimana la squadra aveva dato modo al tecnico di essere positivo in vista della sfida. Ed anche il successo del turno precedente faceva presumere a qualcosa di buono. Le giovani grossetane hanno approcciato come meglio non potevano l’incontro, vincendo di forza il primo set, strappandolo alle viareggine 31-29. Testa a testa anche nel secondo set, dove la maggior incisività offensiva ha fatto la differenza. Poi nel terzo set l’Oasi Viareggio è uscita dall’incontro, lasciando il campo alle grossetane. Con questa vittoria la formazione grossetana sale a quota 19 punti in classifica, al nono posto al pari di Pediatuss Casciavola. Prossimo impegno sabato alle 21 contro il Dream Volley Pisa.