Nel campionato di Serie B maschile di pallamano Follonica Starfish si laurea campione d’inverno

Nella giornata che decreta la conclusione del girone di andata di serie B maschile la Pallamano Follonica Starfish si prende la vetta solitaria del gironee si laurea campione d’inverno. Altra prova convincente per i follonichesi che, seppur con numerose assenze, tra cui quella di Pesci, Giannoni, e Boni, ha condotto la partita da subito con largo margine e ha battuto la Medicea 27-23. Sabato la Pallamano Follonica Starfish sarà ospite dell’Olimpic Massa Marittima. L’ultima giornata di campionato disputata inoltre ha fatto registrare due vittorie interne per Mugello Handball, che vince lo scontro diretto promozione con Spezia Pallamano, e per Pallamano Montecarlo che allunga di nuovo in classifica con il successo su Arete Handball Asalb Bastia. Successi esterni invece per Pallamano Follonica Starfish, ora sola in testa alla classifica, e Pallamano Grosseto ospiti rispettivamente di Medicea Handball e Pallamano Prato. I risultati: Mugello Handball-Spezia Pallamano 26-24, Montecarlo-Arete 24-16, Medicea Handball-Pallamano Follonica 23-27, Pallamano Prato-Pallamano Grosseto 24-31.