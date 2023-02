Mister Cretaz recupera anche Diambo

Cresce l’attesa per il derby di domenica allo Zecchini tra Grosseto e Livorno. A dirigere questo derby è stato designato l’arbitro Dario Acquafredda della sezione di Molfetta; assistenti Luca Granata di Viterbo e da Valeria Spizuoco di Cagliari. Una gara assai delicata per il Grifone di mister Cretaz che deve porre fine ad un periodo negativo che lo ha portato in zona playout. Tutti i giocatori sono a disposizione: anche Diambo ha recuperato. Assente illustre lo squalificato Giustarini. Per domani è stata indetta la "Giornata Biancorossa". Su indicazione della Questura è stata emanata una ordinanza del sindaco che modifica, per domenica, la circolazione nelle vie e nelle piazze limitrofe allo stadio Zecchini dalle 10,30 alle 18,30 in previsione dell’arrivo di numerosi tifosi della squadra labronica. Una partita del Torneo di Viareggio potrebbe essere disputata allo stadio Zecchini in caso di defezione di qualche partecipante a questa kermesse giovanile mondiale. Il patron Lamioni, infatti, ha dato l’assenso dopo un colloquio che si è svolto tra il direttore generale Filippo Vetrini e Alessandro Palagi, presidente del Centro giovani calciatori che organizza la manifestazione internazionale.