Mister Cretaz mescola le carte in vista dell’atteso derby tra Grifone e Sangiovannese

Quale sarà lo schieramento che mister Cretaz manderà in campo, domenica, nel "derby" con la Sangiovannese? Il tecnico del Grifone, infatti, torna ad avere a disposizione tutti gli effettivi ad eccezione dello squalificato Ciolli. Confermerà il modulo 3-5-2 applicato nelle ultime uscite, oppure penserà al 4-3-1-2 con il trequartista oppure punterà sul modulo 4-4-2? Ieri pomeriggio i biancorossi si sono allenati all’interno dello "Zecchini" e mister Cretaz, come è sua abitudine, ha mescolato le carte con diversi schieramenti. A riposo precauzionale Diambo e Pasciuti, ma domenica sicuramente ci saranno. Nella difesa a tre lo schieramento potrebbe essere affidato a Ferrante, Bruni, Bruno mentre nella zona centrale scontato il rientro di Cretella. Intanto cresce l’attesa in vista della trasferta di San Giovanni Valdarno in programma domenica alle 14,30. Un "derby" assai sentito in casa del Grifone come dimostra la decisione presa dal patron Gianni Lamioni di mettere a disposizione dei tifosi, gratuitamente, quattro pullman da 50 posti ciascuno di cui due sono stati già completati e si va per il terzo: sicuramente, domenica, il "dodicesimo uomo" potrebbe rivelarsi determinante anche se, è chiaro, che sono sempre i giocatori in campo a fare la differenza. L’allestimento dei quattro pullman è stata affidata al Club Portavecchia: per prenotazioni e informazioni rivolgersi a Fabio Buglieri 392 1675393 e a Sandro Serravalle 347 5159016. Inoltre la società biancorossa fa sapere che i biglietti per la trasferta di San Giovanni Valdarno sono acquistabili in prevendita allo stadio Zecchini al prezzo di 10 euro (settore Curva ospiti) ai seguenti orari: oggi (giovedì), domani e sabato dalle 15 alle 19,30, sabato dalle10 alle 12,30. I biglietti saranno acquistabili anche allo stadio di San Giovanni Valdarno nella giornata di domenica al prezzo di 15 euro, ma solo per il settore Tribuna. Per informazioni gli interessati possono telefonare al numero 328 368 5948.