Mister Bonura: "Abbiamo avuto più occasioni e alla fine abbiamo meritato di vincere"

Un gol allo scadere che vale doppio. La sfida di sabato sul campo del Flaminia Civita Castellana ha dato altri tre punti al Follonica Gavorrano, per la seconda vittoria consecutiva dopo quella col Grosseto. Un successo prezioso per la corsa playoff dei biancorossoblù che stanno diventando sempre più cinici con due vittorie di misura in due settimane. "È stata una partita forse un po’ sporca, ma abbiamo fatto meglio e abbiamo meritato di vincere, abbiamo avuto più occasioni di loro – ha detto Marco Bonura (nella foto), allenatore dei minerari –. Loro ci hanno impegnato con qualche calcio piazzato e qualche ripartenza, ma noi abbiamo avuto almeno tre o quattro palle gol importanti. La vittoria è arrivata alla fine ma ai punti abbiamo meritato. Una vittoria in trasferta che fa ancora più morale dopo quella con il Grosseto, importante anche in chiave play off dato che giocavamo contro una squadra dietro di noi in classifica. Abbiamo dato un bel colpo di reni". Ora la sfida sarà con la Sangiovannese, reduce dalla vittoria contro l’Orvietana, formazione da sempre ostica che arriverà in Maremma con la voglia di mantenersi nei piani alti della classifica.

"Domenica affrontiamo – ha aggiunto Bonura – proprio la Sangiovannese nel prossimo turno; siamo un po’ padroni del nostro destino, sperando di staccarci ancora di più dal sesto posto. Andrà preparata bene, anche loro sono una squadra in forma che sta facendo bene, quindi non sarà facile come non lo è stato contro il Flaminia Civita Castellana".