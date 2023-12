Minerari avanti in Coppa. Si aspetta l’ufficialità

Manca solo l’ufficialità del comunicato della Lega Nazionale Dilettanti. Ma è oramai certo che il Follonica Gavorrano vincerà il ricorso e proseguirà il proprio cammino in Coppa Italia di serie D. L’errore del Livorno nel far giocare Bassini squalificato mercoledì è costato caro in casa amaranto. Un errore che premierà i minerari, vittoriosi quindi fuori dal campo di gioco. Martedì ci sarà l’esito del ricorso, che ad oggi è abbastanza scontato. Tanto che l’Unione Sportiva Livorno 1915 con un comunicato stampa si è scusata con la tifoseria amaranto per l’errore tecnico commesso dallo staff societario in occasione di Follonica Gavorrano-Us Livorno 0-2 di mercoledì scorso. "Un errore intollerabile e ingiustificabile – si legge nella nota del Livorno –, che purtroppo non consentirà alla squadra di proseguire il proprio cammino nella competizione. L’Unione Sportiva Livorno 1915, nella persona del presidente Joel Esciua, comunica inoltre che risarcirà tutti i tifosi presenti a Gavorrano, che ancora una volta hanno dimostrato amore, passione e attaccamento ai colori amaranto. Le modalità per ottenere il risarcimento verranno comunicate nei prossimi giorni". Intanto un bel week end quello passato dal Settore Giovanile biancorossoblù, che ha portato a casa quattro vittorie su cinque partite giocate. Per gli Allievi 2008 è arrivato il successo per 3-1 tra le mura amiche contro la Nuova Grosseto. A segno Prisco, Riva e Gross. Altro bel successo dell’ultimo fine settimana arriva dai Giovanissimi provinciali 200910, vittoriosi per 9-0 contro il Paganico. A segno Savazzi, Casanova (doppietta), Peccianti, Lusini, Maestrini, Palmieri, Pastorelli e Roghi. Per i Giovanissimi 2010 vittoria esterna sul campo dell’Atletico Piombino (0-2 il finale), grazie alle reti realizzate da Rossetti e Fiorini. Successo in trasferta anche per gli Allievi regionali 2007, usciti con un 1-2 dal campo di Castelfiorentino grazie alle reti di Ghirlandini e Chinellato. Sconfitta invece la formazione dei Giovanissimi regionali 2009, battuti a domicilio dal Romaiano per 2-1.