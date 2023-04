Mezza Maratona di Orbetello Boscarini vince ancora

Jacopo Boscarini vince ancora la Mezza Maratona di Orbetello. La gara, che vede il giro della laguna, ha visto al traguardo dei 21 chilometri ben 718 atleti: numeri che segnano un nuovo record nella storia del trofeo Corri nella Maremma. Una bella festa sportiva con tanti volti nuovi del circuito tra cui la vincitrice assoluta in campi femminile Annalaura Bravetti, romana della Podistica Solidarietà. Nella categoria maschile si conferma Jacopo Boscarini (Costa d’Argento) vincitore per la sesta volta nella mezza maratona di casa. Molto combattuta la gara maschile con Boscarini che solo nelle fasi finali ha staccato i due atleti laziali che completano il podio Luca Scaramucci (Ascd Isola Sacra) e Marco Giannini (Atletica Montefiascone). Un grande risultato per la società organizzatrice del Gs Reale Stato dei Presidi dal suo atleta di punta Marco Carotti quarto assoluto. In quella femminile dominata dalla Bravetti intensa sfida per la seconda posizione vinta dall’emiliana Domenica Garubba (Atletica Cral Barilla) che precede Fabia Maramotti (Triathlon Grosseto) al primo podio nel circuito. Domenica è prevista la terza tappa del circuito, che per la prima volta nella sua storia dal 2008 toccherà la provincia di Siena con una prova di 12 chilometri organizzata dalla Mens Sana Siena, società che da qualche anno partecipa con grande frequenza al Corri nella Maremma.