Match con la Sangio Quattro bus gratis per tifosi

E’ iniziata la settimana di avvicinamento, da parte dei biancorossi di mister Cretaz ieri pomeriggio al "Palazzoli", alla trasferta di San Giovanni Valdarno. Una partita che per le due squadre rappresenta una autentica tradizione anche per i trascorsi, a volte burrascosi, che ci sono stati nel passato recente, tra le due tifoserie. Ed in vista di questo "derby" toscano la società biancorossa del patron Lamioni ha messo a disposizione dei tifosi, gratuitamente, quattro pullman da 50 posti ciascuno, per seguire e dare il proprio apporto ai ragazzi del Grifone. La gestione dei quattro pullman è stata affidata al Club Portavecchia: per prenotazioni e informazioni sono a disposizione Fabio Buglieri 392 1675393 e Sandro Serravalle 347 5159016. Domenica il tecnico avrà a disposizione tutti gli effettivi ad eccezione di capitan Ciolli squalificato. Dopo la deludente prova contro l’Ostiamare l’allenatore biancorosso è alla ricerca di un sistema di gioco e dei protagonisti che siano in grado di portare il Grosseto, ora nei playout, in una posizione tranquilla di classifica anche se gli azzurri di mister Firicano stanno attraversando un buon momento dopo il pareggio in recupero contro la Flaminia.