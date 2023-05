Match casalingo per l’Invicta contro il Civita Castellana

Arriva l’ultima fatica dell’anno per l’Invictavolleyball di serie B maschile. Oggi alle 18 al palazzetto di via Maroncelli a Marina di Grosseto la formazione allenata da coach Fabrizio Rolando saluterà i propri sostenitori per la ventiseiesima giornata del torneo di B maschile. Appuntamento casalingo contro l’Ecosantagata Civita Castellana: non proprio una avversaria qualunque.

La formazione di Civita Castellana infatti è prima in classifica ed oggi a Marina di Grosseto vorrà confermare la propria prima posizione per presentarsi poi ai playoff con la miglior classifica possibile. Dietro infatti Imballplast Arno spera in un passo falso della capolista, essendo staccata di un solo punto. I grossetani non avranno pressione addosso, ma è anche vero che magari Rolando farà ruotare tutto il roster. C’è da attendersi comunque una bella partita, tra una buona formazione, come quella grossetana, ed una squadra davvero forte come quella avversaria.