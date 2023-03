Master di cross Municchi è d’oro

ATLETICA

Prima storica maglia di campionessa d’Italia individuale per Marcella Municchi ai campionati italiani di cross master corsi domenica scorsa a Chieti. L’atleta della Track&field master Grosseto, in uno splendido stato di forma da inizio stagione, domina la categoria F55, vincendo con un minuto di vantaggio sulla seconda classificata dimostrando di essere tra le migliori anche in Europa. Tra dieci giorni ancora campionati italiani, stavolta indoor e anche in quella occasione la portacolori della società oro-nera potrà dire la sua. Ottimi anche i risultati delle altre due donne presenti in Abruzzo; Giovanna Pellegrino, al debutto nazionale nella corsa campestre chiude quinta F75, mentre per Eva Grunwald sesta posizione F60 come nel 2022. Al maschile la novità è sicuramente non vedere Joachim Nshimirimana sul gradino più alto del podio: l’atleta di origine burundiana arriva secondo M50 dopo una sfida stellare con Davide Ranieri, primatista mondiale del miglio, che allunga sul finale complice anche una caduta di Jo in curva sul difficile percorso bagnato. Nella stessa categoria grande gara anche per Gabriele Lubrano: è stato lui a lungo a tirare il gruppo arrivando alla fine sesto al traguardo. Medaglia di legno invece per Claudio Nottolini, quarto M60, impossibile fare di meglio stavolta. I risultati di tutti i grossetani: 18° M50 Cristian Fois, 19°M55 Roberto Bordino, 20° M70 Renato Goretti, 28° M40 Gabriele Figara, 30° M65 Enrico Bertarelli, 30° M55 Michele Rossato, 39° M40 Luigi Martire, 41° M50 Roberto Angeli, 44° M45 Andrea Cicerale. A squadre per la Track&Field master Grosseto il 2023 è l’anno del nove: dopo infatti i due noni posti nel Cds regionale assoluto di corsa campestre ancora nono sia il team maschile che quello femminile anche nei campionati italiani di cross master, posizioni che peggiorano il quinto e il settimo posto della stagione passata causa le tante assenze. Prossimo impegno domenica con la mezza maratona RomaOstia.