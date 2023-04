Massa Valpiana oggi i playoff L’Orbetello vuole la salvezza

Il Massa Valpiana per la finale, l’Orbetello per la salvezza. Terminato il torneo regolare di Prima categoria, oggi alle 16 inizieranno gli spareggi promozione e salvezza per le due società maremmane ancora in corsa. In alta classifica i riflettori sono puntati sul Massa Valpiana che oggi ospitano il Gracciano. La squadra allenata da Madau ha chiuso il campionato al terzo posto ed il Gracciano al quarto. Escluso il Montiano, per la forbice dei 10 punti, con la Casolese già qualificata alla finale playoff, oggi le due formazioni si sfidano per un posto in finale. In questo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato; ovvero il Massa Valpiana. Chi vince passa alla gara di finale per stabilire la squadra vincente dei playoff. Tale gara sarà disputata in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato. In ottica salvezza invece l’Orbetello è chiamato a vincere sul campo del San Vincenzo per rimanere in categoria. Il programma: playoff, Massa Valpiana-Gracciano; playout, San Vincenzo-Orbetello.