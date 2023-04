Massa Valpiana, non mollare

Nel girone C di Prima categoria, con il capitolo primo posto oramai già archiviato dal Belvedere, i riflettori sono puntati sui playoff e playout. In ottica promozione, il Massa Valpiana, terzo con 50 punti, tallona la Casolese che di lunghezze ne ha 51. Per il team di Madau oggi trasferta sul campo del Pomarance, formazione che gravita a metà classifica ma che non è ancora fuori dal pericolo playout. Sfida incerta quindi. Chi deve difendere il proprio posto playoff è poi il Montiano: i ragazzi di mister Sabatini, quinti con 43 punti, oggi avranno il derby con l’Orbetello. Lagunari terz’ultimi, e con la certezza di giocare i playout, ma con la speranza di guadagnare una miglior posizione negli spareggi salvezza. A metà classifica il Monterotondo, ospita il Venturina: in caso di vittoria dei rossoverdi la salvezza diretta sarà quasi certa, mentre una sconfitta potrebbe far tremare i maremmani nelle ultime due giornate di campionato. Il Fonteblanda di Giallini, appena fuori dai playoff, prova una volata finale per entrarvi, ma oggi sarà sul campo della Casolese, seconda forza del torneo, per un match difficile.