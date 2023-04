Massa Valpiana e Montiano vanno all’assalto dei playoff

Ventinovesimo turno di campionato per il girone C di Prima categoria, con i riflettori puntati sulla zona playoff e su quella playout. Con Belvedere già promosso e Volterrana già retrocessa, si gioca per la seconda fase di stagione. La vincitrice del torneo, il Belvedere di Cavaglioni, oggi ospita una concorrente ad un posto playoff, il Gracciano. Il team senese è quarto in classifica, e insegue il Massa Valpiana. Un passo falso potrebbe far sorridere il Montiano, quinto. Proprio la formazione allenata da Miraldo Sabatini, a cui manca poco per avere la certezza di giocare i playoff, sarà in quel di Monterotondo contro una squadra che oramai non può ambire ai playoff, ma che non è ancora sicura di aver scampato i playout. Sarà quindi una sfida delicata per entrambe. Il Fonteblanda, sesto e fuori dagli spareggi promozione, ospita invece il San Miniato. Maremmani a cui servirebbe un miracolo per giocare i playoff, ma che sembrano quasi prossimi al rompete le righe. Turno alla portata quello del Massa Valpiana,con una formazione già retrocessa e che non deve chiedere più nulla alla stagione. L’Orbetello invece, certo di giocare i playout, ospita il Pomarance nel tentativo di allenarsi al meglio in vista degli spareggi salvezza. Il programma: Belvedere-Gracciano, Fonteblanda-San Miniato, Massa Valpiana-Volterrana, Monterotondo-Montiano, Orbetello-Pomarance.