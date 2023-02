Marsiliana, turno da sfruttare al meglio

Quinta giornata di ritorno in Terza categoria col testacoda tra Marsiliana, 44 punti, e Semproniano, 0 punti. La capolista, vincendo, potrebbe allungare il vantaggio di 4 punti sulla Castiglionese (seconda) che oggi riposerà.

Occasione sorpasso e attacco al secondo posto per la Maglianese. I ragazzi di Darini vogliono mettere la freccia ai danni della Castiglionese, ma prima ci sarà da battere in casa un ambizioso Pitigliano che è quarto in classifica. Il programma: Atletico Grosseto-Paganico, Batignano-Braccagni, Capalbio-Scansano, Civitella-Alta Maremma, Maglianese-Aurora Pitigliano, Marsiliana-Semproniano, Orbetello Scalo-Sticciano.