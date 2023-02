Marsiliana nella tana del Paganico

Trasferta ricca di insidie per la capolista Marsiliana nel campionato di terza categoria. I giallorossi oggi saranno a Paganico per una sfida abbastanza difficile, visto come la squadra di mister Amedei, in corsa playoff, ha qualità importanti. Dietro, trasferta insidiosa per la Maglianese di Darini in quel di Braccagni coi padroni di casa che stanno facendo un campionato divertente ed altalenanti, ma che hanno potenzialità per competere con le avversarie. Turno casalingo invece per la Castiglionese che attende il Batignano con la volontà di andare avanti per la propria strada e mentenersi nei piani alti della classifica. Trasferta sulla carta abbordabile per l’Orbetello Scalo contro il fanalino di coda Semproniano. Il programma: Alta Maremma-Atletico Grosseto, Aurora Pitigliano-Civitella, Braccagni-Maglianese, Castiglionese-Batignano, Paganico-Marsiliana, Semproniano-Orbetello Scalo, Sticciano-Capalbio.