Marsiliana a un passo dalla promozione

Ventinovesima e penultima giornata nel campionato di Terza categoria, dove la Marsiliana è ad un passo dalla vittoria del campionato. La formazione giallorossa, prima con 63 punti, oggi potrebbe festeggiare il ritorno in Seconda categoria se si verificassero determinati fattori. In primis ci sarà da battere in casa l’Alta Maremma, formazione quinta in classifica e che fino all’ultima giornata vorrà onorare il torneo. Poi ci vorrebbe che la Castiglionese non vincesse sul campo dello Sticciano. I rossoblù infatti, secondi con 61 punti, non possono che sperare in qualche passo falso della capolista, ma vorranno in primis confermarsi al secondo posto in vista poi dei playoff. Dietro, l’Aurora Pitigliano, staccata di 15 punti dalla Maglianese, sarà a Paganico per tenere accesa la fiammella dei playoff. Il programma: Atletico Grosseto-Scansano, Capalbio-Maglianese, Marsiliana-Alta Maremma, Orbetello Scalo-Civitella, Paganico-Aurora Pitigliano, Semproniano-Braccagni, Sticciano-Castiglionese.