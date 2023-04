"Maremma the Great Beauty": oltre cento atleti iscritti al torneo Ift Senior

Oltre cento tennisti, provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, hanno dato vita ad un grandissimo torneo organizzata al circolo The Village di Grosseto: l’Itf Senior "Maremma the Great Beauty". La manifestazione prevedeva competizioni di singolare maschile femminile e di doppio per tutte le categorie da Over 30 a Over 70. Più di cento giocatori si sono dati battaglia in 13 diversi tabelloni. Questi i vincitori e finalisti nelle rispettive categorie.

Nella categoria over 50 femminile c’è stata la vittoria di Michaela Uhnakova sulla maremmana Sandra Duez; nella categoria over 55 femminile vittoria per Cristiana Di Rocco su Loredana Palazzi; nella categoria over 65 femminile vittoria per Claudia Guidi su Paola Fumiani; nell’over 30 maschile successo di Raffaele Fusini su Andrea Cardoso; nell’over 40 maschile vittoria del lituano Vladimir Morozov su Carlo Sensi; nell’over 45 maschile vittoria di Giancarlo Nencini su Marco Mantoan; nella categoria over 50 maschile successo del grossetano Alessio Chelli su Simone Medaglini; nell’over 55 vittoria di Fabrizio Gherardi su Simone Galli; nell’ver 60 si è imposto Massimo Salustri su Alberto Campi; nell’over 65 vittoria di Marco Tintori in finale su Stefano Biondi; vittoria nell’over 70 maschile di Claudio Russo su Fulvio Vignali. Nel misto over 50 vittoria per Sabina Tasselli e Massimiliano Mellini su Donatella Grilli e Alessio Chelli.

Il circolo grossetano adesso è pronto ad un nuovo torneo, lo Spring Open Fit con montepremi da 2000 euro: dal 20 maggio al 4 giugno. L’evento prevede competizioni di singolare maschile e femminile.