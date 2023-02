Maremma Arcieri, otto volte sul podio Quattro primi posti e pioggia di record

Piovono record personali alla gara di Pescia per la Compagnia Maremmana Arcieri che ottiene quattro primi posti e quattro secondo posti. La società biancorossa si è presentanta a Pescia con otto atleti ed il tecnico Leo Santella: Cristian Bertoldi, Niccolò Mazzuoli, Sara Fruscoloni, Serena Pepi, Ilaria Tognozzi, Alessia Bilisari, Daniele Tognozzi, Matteo Bilisari.

Nella categoria arco olimpico Junior maschile è arrivato il secondo posto di Cristian Bertoldi con 522 punti che è anche il suo record personale. Primo posto con 582 punti per Matteo Bilisari. Nella categoria arco olimpico Junior femminile c’è stata la vittoria, con record, di Ilaria Tognozzi, frutto dei suoi 560 punti. Nella categoria arco olimpico Ragazzi, secondo posto e record personale con 540 punti per Niccolò Mazzuoli; al femminile, nella stessa categoria, c’è stata la vittoria, con record di punti, per Alessia Bilisari e i suoi 518 punti, davanti a Sara Fruscoloni, seconda con 488 punti; sesto posto per Serena Pepi con 394 punti. Nella categoria arco nudo, secondo posto per Daniele Tognozzi con 515 punti, e record, a soli nove punti dal primo. A livello societario la Compagnia Maremmana Arcieri ha vinto il ranking di gara con 1400 punti, che permettono alla squadra di salire momentaneamente all’ottavo posto in ranking italiano.