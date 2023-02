Marcheggiani felice "Ottimo momento"

Francesco Marcheggiani è stato il migliore in campo nella pirotecnica sfida con tra Follonica Gavorrano e il Poggibonsi. Una doppietta e un assist nella gara che ha visto i biancorossoblù pareggiare per 4-4 in casa della formazione senese, squadra che occupa il terzo posto in classifica. Marcheggiani è arrivato a quota 11 gol in campionato. Peccato per il pareggio finale agguantato dagli avversari al 90’, ma resta la grande prestazione contro una squadra di livello, soprattutto dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio per 3-1. "Siamo partiti un po’ contratti, infatti ci siamo ritrovati sotto 2-0 contro una squadra forte che lotta per il vertice – analizza Marcheggiani –. Siamo stati bravi a rimanere in partita facendo il 2-1, poi l’altra mazzata del terzo gol, lì è stata un po’ dura. Poi nell’intervallo ci siamo detti che sarebbe bastato un episodio per riaprirla e così è stato". Marcheggiani si trova al quarto posto della classifica marcatori, con Riccobono a 12, Regoli a 13 e Benedetti a 15.

"Fa morale anche realizzare una doppietta, ma sono contento anche dell’assist a Talla, era parecchio che non riuscivo a farne uno – prosegue –. Mi trovo molto bene anche a giocare con una punta a fianco, soprattutto per le mie caratteristiche. Infatti sono arrivate molte più occasioni in questo modo. È vero che la vittoria non arriva da sei partite, ma affrontavamo squadre in grande forma. Domenica giocheremo con l’Orvietana che non perde da molte gare, quindi dovremo metterci la massima attenzione e giocare a viso aperto, come abbiamo fatto nelle ultime partite".

A livello giovanile, La Juniores esce da Pistoia con una sconfitta, ma con una bella prestazione corale. I ragazzi biancorossoblù, adesso allenati da Giacomo Ricca che ha presto il posto di Marco Cacitti, vanno vicini al colpaccio in casa della Pistoiese dopo aver rimontato sul 2-2 una partita che si era messa sul doppio vantaggio per i padroni di casa, subendo poi il 3-2 finale al 27’ della ripresa. Per i biancorossoblù due belle reti messe a segno da Cret e Cerrato, mentre da segnalare c’è anche l’esordio del 2007 Mancinelli.