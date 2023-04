Manciano e Sorano, gare importanti

Terzultimo turno di campionato in Seconda categoria col Manciano che prova a tenere il ritmo della capolista Argentario che ha vinto mercoledì col Cinigiano nell’anticipo. Oggi in campo per il girone D altre sette sfide, con quella si Scarlino che si dimostrerà una gara non semplice per i biancorossi. Manciano che deve tenere il passo di chi sta davanti o mantenere i dieci punti di vantaggio sul Sorano. Sorano che per giocare i playoff dovrà ridurre lo svantaggio sui biancorossi, essendo ad oggi tagliata fuori dai playoff. I biancocelesti saranno sul campo del Marina. Delicata la situazione per la salvezza. San Quirico, ultimo con 21 punti, e Nuova Grosseto, terzultima con 23, oggi si giocano un pezzo di salvezza. Nel mezzo l’Alberese chiede strada al Santa Fiora.

Nel girone C, sfida casalinga molto delicata per il Montieri di Frattini. I biancoverdi, attualmente fuori dalla zona playout, ospitano il Suvereto, formazione che sgomita per salvarsi. Sfida da dentro o fuori anche per il Ribolla, terzultimo, sul campo del Carli Salviano, ultimo e già retrocesso.