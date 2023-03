Maestrini sarà al "Trofeo Maremma" Per il pilota scarlinese sfida in casa

Saranno le linee della Citroën C3 Rally2 di Fpf Sport a caratterizzare la stagione sportiva di Leopoldo Maestrini. Il pilota di Scarlino ha ufficializzato la partecipazione all’International Rally Cup, campionato che lo coinvolgerà a partire dal suo appuntamento di apertura, il Rallye Elba di metà aprile. Una scelta, quella del portacolori di Art-Motorsport 2.0, dettata dalla voglia di tornare a misurarsi in ambito nazionale, in un contesto di prima fascia e su una vettura particolarmente congeniale al proprio stile di guida. Un gradito ritorno, quello di Maestrini al volante della vettura turbocompressa francese, esemplare che lo vedrà affiancato da Gioia Boddi, copilota tornata sulla scena rallistica a distanza di dodici anni dall’ultimo impegno. Ad ambientare l’accensione del motore della Citroën C3 Rally2 "gommata" Pirelli saranno i chilometri di casa, quelli proposti dal Trofeo Maremma del prossimo fine settimana. Una valida occasione per Leopoldo Maestrini, chiamato ad un ruolo di primo piano a due anni di distanza dall’ultimo utilizzo della vettura ed alla prima collaborazione in abitacolo con Gioia Boddi. Oltre settantatre, i chilometri sotto osservazione cronometrica distribuiti su otto prove speciali. La partenza è prevista da Follonica alle 17 di sabato, da Piazza Guerrazzi, cornice che vedrà i protagonisti della gara avviarsi, successivamente, verso le due ripetizioni della prova speciale "Gavorrano". L’indomani, saranno i passaggi su "Tatti" e "Marsiliana", ognuna ripetuta per tre volte, a definire la classifica assoluta. L’arrivo è in programma alle 17.35.