L'Us Marina pensa sempre in grande: Calcio, Vivaio e categorie superiori i nostri obiettivi

L’Us Marina riparte più ambizioso che mai. Dopo la parentesi difficile in Terza categoria e il settore giovanile azzerato, da alcuni anni a campo del Cristo si respira entusiasmo. Merito di una rinnovata dirigenza che sta portando avanti un progetto importante, avendo investito molto sul settore giovanile, ed avendo ottenuto lo scorso anno la salvezza in Seconda categoria. "Nel settore giovanile c’era da riportare vitalità – dice il presidente Mirko Di Gesaro (nella foto) – e vogliamo riportarlo ai fasti che merita". Confermato mister Chinellato per la prima squadra. "L’obiettivo è quello della salvezza – continua Di Gesaro –. Abbiamo lavorato molto. All’inizio non è stato facile, poi abbiamo costruito una squadra con ottimi giocatori. Negli ultimi anni abbiamo visto che il gruppo fa la differenza. Visto l’impianto sportivo e visti i nostri sforzi, meriteremmo la Prima categoria almeno. Marina di Grosseto ha fatto in passato anche categorie più elevate. Quando arrivò in Promozione era una squadra davvero forte. Io ero negli Allievi. Speriamo il futuro sia roseo".