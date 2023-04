L’Under 19 dell’Atlante continua a vincere In semifinale playoff battuto il Vigor Fucecchio

I giovani dell’Atlante Grosseto vincono ancora. La formazione grossetana Under 19 nella gara secca di semifinale playoff contro il Vigor Fucecchio ha vinto 7-6 nell’extratime. I giovani allenati da mister Izzo, firmano una rimonta al cardiopalma e si regalano la finalissima contro il Pontedera, per il sogno chiamato scudetto dopo il titolo di campioni regionali. Alla Bombonera vantaggio biancorosso con Galeota, ma Qevani ribalta la situazione con due reti, seguito al quarto d’ora da Nelli, autore dell’1-3. Didac riduce il passivo ma nella ripresa ospiti ancora a segno con Sette e Pellegrini. Neanche il tempo di disperarsi e Galeota riapre la gara col tocco del 3-5, con Didac e Lessi che, fra un legno scheggiato e una traversa colpita, in un minuto appena ripristinano gli equilibri. Cinque gol per parte e si va all’extratime, dove i maremmani continuano a tener testa ad un’ottima Vigor. Tre le reti segnate, con Lessi e Kacper che vanificano il terzo centro di Qevani. ATLANTE: Guarducci, Serghei, Agnelli, Kacper, Poggiaroni, Cardone, Lessi, Galeota, Dídac, Jesus. All. Izzo. Reti: 1’ e 9’ st Galeota, 4’, 12’ e 9’ pts Qevani, 15’ Nelli, 16’ e 16’ st Didac, 4’ st Sette, 7’ st Pellegrini, 17’ st e 3’ pts Lessi, 5’ sts Kacper.