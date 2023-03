L’Under 13 del Cp si inchina al Sarzana nei playoff

Il Gamma Sarzana s’aggiudica gara 1 della semifinale playoff del campionato Under 13 espugnando la pista Mario Parri con un netto 6-0 a spese del Circolo Pattinatori Davitti. I biancorossi di Stefano Paghi, dopo aver tenuto testa per quattro minuti ai liguri, si sono dovuti arrendere a causa di cinque reti subite nel primo tempo. Nella ripresa il Cp Grosseto s’è difeso bene e gli ospiti sono andati a segno sul secondo rigore di giornata segnato da Gregorio Tonelli, il match winner con un poker di reti. I grossetani disputeranno garadue il prossimo 14 aprile, con l’obiettivo di provare a portare la serie a gara3, prevista per il 16 aprile. Nell’altra semifinale il Follonica ha chiuso sul 2-0 contro l’Spv (7-1, 10-2 i finali). Nell’Under 11 i baby del Cp Grosseto Papini si sono arresi di misura (3-1) sul campo della Rotellistica Camaiore. Il quintetto di Fabio Bellan ha subito due reti nel giro di venti secondi al 3’ del primo tempo.