Luca Consani, vittoria con vista salvezza

Una vittoria fortemente voluta e fondamentale in ottica salvezza. E’ quella ottenuta dalla Pallavolo Grosseto Luca Consani nella penultima giornata di B2 femminile di volley. Le grossetane allenate da coach Rossano Rossi hanno battuto 3-0 in casa il Piandiscò Valdarnisieme, uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione. La salvezza, che fino a due mesi fa era quasi un miraggio, ora non fa più notizia. Sesta vittoria consecutiva per 3 set a 0 davanti al pubblico delle grandi occasioni e sorpasso delle due dirette concorrenti nella lotta salvezza: Fossato e Viterbo. Ora nella peggiore delle ipotesi, le ragazze allenate da Rossano Rossi dovranno disputare i play out. Tutto si deciderà comunque domenica. Campionato incredibile e risultato impensabile se si considera che alla diciottesima giornata la formazione del presidente Riccardo Tinacci occupava la penultima posizione a -7 e -8 da Fossato e Viterbo. Piandiscò, ormai retrocesso è stato battuto 28-26, 26-24, 25-21.