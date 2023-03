Lotta al vertice: l’Atletico Barbiere piega il Montalcino e respinge il Talamone

Prosegue l’appassionante lotta al vertice nel campionato di Prima Divisione di calcio a 5 targato Calcioshop: in testa rimane l’Atletico Barbiere di Di Girolamo che, spinto dai gol e dalle giocate di Rallo e Merkoqi, piega 10 a 3 il Montalcino respingendo così l’attacco dello Sporting Talamone, vincitore con un tennistico 6 a 4 sulla Pizzeria Ballerini in un match che poteva essere insidioso, ma che viene risolto dalla tripletta di Gamboni. Molto bene anche il Muppet Etrusca Vetulonia, con la scatenata coppia Briaschi-Magnani che spinge Fabbri e compagni al 12 a 3 contro il Barbagianni Carrozzeria Tirrena, mentre nel quartetto di testa l’unica a steccare è l’Fc Bascalia, fermata sul 6 a 6 dall’ottimo I Rigattieri Cdp di Fallani: il poker di Martellini equilibra i gol di Tichem e Eftodi. Riposava la Tpt Pavimenti. Il campionato di calcio a 7 vive uno scossone, per i ritiri di Patatinaikos e Senza Fenomeni che modificano in parte la classifica, ma Nomadelfia e Young Boys dimostrano comunque di avere un qualcosa in più rispetto al resto della compagnia. Samuele Neri e Luca Carena, autore di due gol di rara bellezza, sono gli artefici del 5 a 1 con cui il Nomadelfia la spunta contro una rivale storica come il Ps Car Center, mentre una spettacolare conclusione al volo di Brizzi (autore poi di una doppietta) apre le danze in un’altra grande prova degli Young Boys, vincenti 6 a 0 sul Fratres Grosseto. Santiloni e compagni avevano anche giocato (e vinto 8 a 0) la sfida contro il Patatinaikos.