Lorusso: "Vogliamo fare ancora meglio"

Davide Lorusso è stato il migliore in campo del Follonica Gavorrano nella sfida contro il Montespaccato. Per l’attaccante biancorossoblù, andato a segno nella gara pareggiata per 1-1 sul campo della formazione capitolina, si tratta dell’ottavo centro stagionale (oltre a 10 assist a referto). E non si tratta di un gol di quelli che si vedono tutti i giorni: Souare lo vede appostato in area e gli confeziona uno dei suoi cross al bacio. Lorusso controlla la palla che rimane a mezz’altezza e, senza pensarci, in rovesciata batte il portiere di casa sorprendendolo all’angolino. "Mi sto adattando sempre di più alla posizione in campo da quando abbiamo cambiato modulo, giocando in maniera più accentrata. Ho cercato tanto il gol e devo dire che nelle ultime partite ci ero andato anche vicino, con traverse e pali colpiti e parate miracolose – commenta –. Con il Montespaccato ho giocato in maniera serena e ho cercato di dare tutto, poi è arrivato il cross di Souare, l’ho stoppata e istintivamente mi è venuto di fare la rovesciata ed è uscito un gran gol. Mi dispiace per il pareggio, anche se quello è sempre un campo difficile. Non era semplice anche giocare su quel terreno molto particolare. Sapevamo che dovevamo concedere il meno possibile sui calci di punizione. Nel primo tempo abbiamo nettamente dominato e nel secondo abbiamo avuto qualche minuto in cui abbiamo sofferto. È stata un po’ una partita a due facce".

Adesso c’è un finale di stagione è tutto da vivere. "Penso che le ultime partite vadano affrontate nel migliore dei modi – aggiunge – con sempre davanti l’obiettivo di raggiungere chi sta sopra. Fino a che la matematica ce lo permette proveremo a fare il possibile per raggiungere il secondo posto. Inoltre vogliamo arrivare ai play off nel migliore dei modi. Speriamo di recuperare alcuni ragazzi, perché siamo un po’ corti per gli infortuni. A fine stagione c’è bisogno di tutti e affronteremo tutte le partite per vincere".