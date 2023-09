"Lorenzo Duranti Campione Toscano Youth di Pugilato a Sesto Fiorentino"

Lorenzo Duranti è campione toscano giovanile di pugilato. Grande soddisfazione per il boxe Lorenzo Duranti che ha vinto il titolo di Campione Toscano Youth nei 67 chilogrammi sul ring di Sesto Fiorentino. Il promettente pugile della Società Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, allenato dal tecnico Simone Giorgetti, ha vinto il match prima del limite con tre conteggi inflitti all’avversario nella terza ripresa. Duranti (nella foto) lo scorso anno era stato campione toscano junior. Questo risultato conferma la crescita del giovane boxer. Grande soddisfazione per Simone Giorgetti coadiuvato all’angolo da Massimiliano Ruga e Luigi Forni, dato che oltre al successo di Duranti, nella stessa serata, ha vinto ed è andato in semifinale l’altro portacolori della società pugilistica grossetana Umberto Cavini Thomas Ruga che ha battuto il pugile di Lastra a Signa Paoli.

Ma l’attività della società non si ferma più. Il tecnico Simone Giorgetti infatti è in partenza, e nei prossimi giorni sarà presente ai Campionati Italiani con il proprio pupillo, il portacolori grossetano Tommaso Samà. "Siamo gratificati di questi risultati – spiega il presidente Fabrizio Corsini – per i successi dei nostri ragazzi e di tutto l’entourage della palestra di via Tito Speri che sta raggiungendo ottimi risultati".