L’Orbetello Futsall riceve la vista dello Scandicci

Oggi alle 22,30, nella ventitreesima giornata di C2 di calcio a cinque, l’Orbetello Futsal torna a giocare sul parquet di casa del PalaNeghelli per affrontare il Don Bosco Scandicci, formazione alla portata del quintetto allenato da Marco Giudici. Nel turno precedente, invece, il quintetto lagunare ha perso in trasferta per 8-3 contro l’Asciano. Incontro che nel primo tempo è rimasto in equilibrio con le due squadre che si sono equivalse.

Nella ripresa però i padroni di casa hanno aumentato il ritmo mentre il quintetto lagunare nel finale ha accusato maggiormente la fatica uscendo sconfitto.

Per la squadra orbetellana sono andati in rete due volte Petroselli e una Cenerini. ORBETELLO: D. Salzano, Ducci, Cenerini (1), Tarlev, Sabatini, Petroselli (2), Gioè, D’Angelo, Bianciardi, N. Salzano, Melchiorre. All. Giudici.