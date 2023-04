L’"O’pen Skiff" con quaranta velisti

E’ tutto pronto per la terza regata del Campionato Zonale classe O’pen Skiff di vela.

Domani sarà una domenica all’insegna della vela quella che si vivrà nelle acque di Marina di Grosseto, in occasione della terza prova del Campionato Zonale di classe O’Pen Skiff.

Grazie all’organizzazione del Circolo Nautico Maremma e del Porto della Maremma, circa 40 ragazzi provenienti da tutto il centro Italia tirrenico si confronteranno in varie prove che contribuiranno a comporre la classifica di questa giornata.

Alcuni ragazzi saranno già in acqua oggi per effettuare varie prove di allenamento e prendere confidenza con il mare ed i venti di Maremma.

Marina di Grosseto si rivelerà ancora una volta il luogo ideale per la pratica di questo bellissimo sport, come da ormai 50 anni dimostra l’attività del sodalizio del presidente Maurizio Marraccini che ha stretto una collaborazione sempre più sinergica con il Porto della Maremma, come a formare un’unica entità a livello sportivo, anche in un’ottica di sicurezza per tutti gli atleti partecipanti alle attività.

Il Circolo Nautico Maremma nasce a Marina di Grosseto nel 1972 dopo aver "scoperto" un tesoro al quale nessuno aveva fino all’epoca mai pensato: creare attracchi nuovi oltre il primo ponte del Canale di San Rocco. Grazie al grande spirito di sacrificio da parte del Circolo e grazie all’impegno e alla passione dei soci, che hanno preso a cuore la causa della vela e del diporto in genere, il circolo oggi può contare su una struttura ben consolidata sul territorio.

I risultati raggiunti sono sotto gli occhi di tutti e sono un fiore all’occhiello dell’attività sportiva, sociale e culturale del Circolo Nautico Maremma che quest’anno taglia il traguardo dei 50 anni.

Appuntamento quindi a Marina di Grosseto per lo spettacolo colorato delle vele nel mare di Maremma.