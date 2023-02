L’Invictavollleyball cerca il riscatto in casa Contro il Tomei Livorno serve solo la vittoria

Quindicesima giornata nel campionato di serie B maschile di volley con l’Invicta di coach Fabrizio Rolando che è chiamata al riscatto. La formazione grossetana, dopo quattro sconfitte di fila, rischia adesso di finire in una zona poco nobile della classifica. Oggi, alle 17 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto, il team di Galabinov e compagni ospita il Tomei Livorno, formazione contro cui aveva vinto all’andata e che lotta per la salvezza. Una sfida da vincere insomma a tutti i costi, per evitare di finire in una posizione di classifica pericolosa. Un solo punto in quattro giornate non possono che certificare le difficoltà della squadra, che dalla partenza del palleggiatore Baratti in poi, non è più riuscita ad esprimere un gioco sufficiente e competitivo, Civitacastellana a parte, dove però le brutte prestazioni dei singoli non possono essere figlie della sola assenza del pur bravo palleggiatore. Ci sarà da rimboccarsi le maniche, ora arriveranno tre turni casalinghi importanti, due dei quali con squadre che stanno lottando per la zona retrocessione.