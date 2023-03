L’Invictavolleyball prova il colpaccio sul parquet dei Lupi Santa Croce

Dopo tre vittorie consecutive oggi alle 17 l’Invictavolleyball prova il colpaccio sul parquet

dei Lupi Santa Croce. Appuntamento al Palaparenti di Santa Croce sull’Arno per la diciottesima giornata del campionato di serie B maschile di volley. Il team guidata da Fabrizio Rolando (nella foto), reduce da nove punti di fila, oggi sarà in un campo molto difficile, come quello dei Lupi, terza forza del girone con 39 punti. i grossetani, con 15 punti di vantaggio sulla salvezza, d’ora in avanti possono giocare senza pressioni, magari andando a giocare liberi di testa un po’ su tutti i campi. La trasferta di oggi è una di quelle difficili, ma l’Invictavolleyball potrebbe farsi valere visto che la squadra ha recuperato tutti gli infortunati. "Con la vittoria scorsa abbiamo archiviato l’aspetto della retrocessione, possiamo dire di essere salvi – ha detto il presidente Andrea Galoppi – pur non avendo migliorato la nostra posizione, rimaniamo attaccati al gruppo delle squadre che stanno tranquille". Anche i playoff però sono molto lontani, così i grossetani potranno giocare da qui a fine anno senza pressioni, magari facendo scendere in campo anche chi finora ha giocato di meno.