L’Invictavolleyball chiude alla grande

L’Invictavolleyball chiude in bellezza il campionato di serie B maschile. Pur fuori da ogni obiettivo, salvi da tempo e fuori dai playoff, i grossetani allenati da Fabrizio Rolando hanno battuto la capolista Ecosantagata Civita Castellana in casa per 3-2: 20-25, 25-22, 21-25, 23-25, 15-12. L’avversario era di quelli forti ed attrezzati per il salto di categoria, ma la formazione grossetana ha voluto rompere le uova nel paniere alla prima della classe nell’ultima partita della stagione regolare tornando a giocare un volley di alto livello, fatto di ritmi alti, difesa e attacco con pochi errori Gli ospiti sono partiti subito forte, cercando di impressionare i grossetani e portando a casa il primo set 25-20 grazie ad un attacco forte ed aggressivo. Con i centrali Civita Castellana ha provato a forzare la mano anche nel secondo set, ma i grossetani sono riusciti a recuperare lo svantaggio, con un set molto equilibrato. Sul 24-22 poi un errore degli ospiti ha consentito all’Invictavolleyball di pareggiare i conti. Nel terzo set ennesimo inizio sprint dei laziali, con la gara in equilibrio fino al 14 pari ma con la prima della classe che ha trovato la forza di vincere 25-21. Nel quarto set grande equilibrio con i due team sul pari fino al ventitreesimo punti, poi Rossi decide il set conquistando i due punti fondamentali per riportare in parità. Nel quindo set grande prova dei grossetani con i subentrati Pantalei e Pezzetta decisivi.