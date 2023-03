L’Invictasauro oggi anticipa con il Ponsacco

Ancora un anticipo di campionato nel girone C di Promozione. Oggi infatti scenderà in campo l’Invictasauro. La formazione allenata da Luciano Tommasi, oggi alle 14.30 anticipa la nona giornata del girone di ritorno in casa contro il Ponsacco. All’andata la formazione grossetana, al tempo allenata da Gabriele Maggio, aveva vinto a tavolino la sfida per la sospensione anticipata dell’incontro da parte dell’arbitro, a causa di ripetuti episodi di lancio di oggetti dagli spalti. I grossetani, reduci da una roboante vittoria sul campo del Saline, proveranno a dare continuità di risultati, sfruttando l’onda dell’entusiasmo, ospitando in via Lago di Varano una formazione ultima in classifica e con molti problemi. Domani invece scenderanno in campo le altre due formazioni del girone, ovvero Atletico Maremma e Sant’Andrea. I primi saranno impegnati a San Miniato, mentre i biancocelesti ospiteranno il Saline.