L’Invictasauro è già al lavoro per il "Fiorentina Camp"

La società calcistica Invictasauro di Grosseto, sta già scaldando i motori in vista della seconda edizione del Camp estivo denominato: "Fiorentina Camp". L’evento è in programma tra due mesi circa, ma fioccano già le iscrizioni per la manifestazione che si terrà dal 19 al 23 giugno. Il camp estivo calcistico si terrà presso il centro sportivo Frida Bottinelli Brogelli di via Lago di Varano. Il camp estivo sarà diretto dai tecnici e allenatori ufficiali della Fiorentina, coadiuvati da allenatori locali dopo il supermercato di un corso presso la società viola. Il ritiro dei moduli di iscrizione avverrà dal giorno 17 aprile. Gli interessati, potranno contattare i seguenti responsabili, per maggiori informazioni: Maurizio 338.8676234, Antonio 340.7859720, segreteria Invictasauro 0564.415025 tutti i giorni dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Il camp prevede l’impegno dei ragazzi per l’intera giornata con una pausa di circa 20 minuti per la colazione e il pranzo. Durante la giornata ci sarà lo sviluppo degli obiettivi tecnici e tattici del progetto Fiorentina giovani, l’attività ricreativa, tornei e giochi.