L’Invicta tiene testa alla capolista Migliarino

L’Invicta di Rolando e Corazzesi tiene testa alla capolista Migliarino, ma poi deve arrendersi. Bella partita per il torneo di serie D maschile dei ragazzi grossetani impegnati nella fase playoff. Il team maremmano, impegnato in casa contro Migliarino Volley, prima in classifica della seconda fase, ha ceduto al quinto set 3-2 (22-25, 17-25, 25-19, 25-22, 6-15) tenendo testa ad una formazione molto forte. Nonostante la sconfitta per l’Invictavolleyball è arrivato un punto che serve a rimanere nei piani alti della classifica. Nonostante due set persi, i grossetani hanno dato tutto, andandosi a prendere i due set successivi grazie anche ai molteplici cambi di formazione di Rolando. Un epilogo incredibile per un incontro che sembrava chiuso. Nel quinto set però forse è mancata la forza o l’esperienza ai grossetani che nell’ultimo set non sono riusciti a ripetersi come nei due precedenti, non riuscendo a controbattere nel tie break.