L’Invicta si impone per tre set a zero sul Cascine Empoli

Ritorno al successo per la formazione maschile di serie D dell’Invictavolley. Il giovane team grossetano allenato da Fabrizio Rolando ed Auro Corazzesi, impegnato nella seconda fase del torneo, ovvero i playoff, ha vinto 3-0 in casa contro il Cascine Volley Empoli andando a prendersi la terza posizione in classifica. Il successo, arrivato nella quinta giornata dei playoff di serie D, ha visto un successo netto e preciso dei grossetani, vittoriosi 25-19, 25-16, 25-18, senza lasciare nemmeno la possibilità agli avversari di replicare. Con questo successo i grossetani risalgono così la classifica giungendo al terzo posto con 8 punti assieme al Volley Arezzo, e ad un punto dalla Polisportiva Savinese, e quattro dalla capolista Migliarino Volley. Sfida totalmente a senso unico, con i giocatori grossetani ancora più sicuri, visto il rientro dall’infortunio del libero Cognata.