L’Invicta recupera stasera a Marina il match contro il Volley Club Orte

Dopo il successo di Pontedera l’Invictavolleyball deve tornare subito in campo. Stasera alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto, la formazione maschile di serie B, recupera la diciannovesima giornata di campionato contro il Volley Club Orte, sfida che fu rimandata per la morte improvvisa del presidente della società ospite. Stasera quindi il team allenato da Fabrizio Rolando cerca di bissare il successo di sabato a Pontedera per allungare la striscia positiva. Importante vittoria anche nel girone regionale per la Under 16 femminile, che si è imposta 3-2 ad Arezzo, incamerando la quarta vittoria su altrettanti incontri e lasciando intatte le possibilità di entrare tra le prime due classificate, verdetto rimandato agli scontri diretti delle prossime tre settimane. Vittoria piena anche per le quattro under maschili, sia per le due impegnate nei gironi regionali, la 15 e la 17, che per le nuove squadre Under 14 e Under 16 che stanno partecipando alla Coppa territoriale come preparazione alla stagione prossima. Se per la under 17 dopo le due sconfitte subite da Santa Croce e Torretta le porte delle Nazionali sono diventate impossibili, le possibilità della under 15 sono invece superiori, vista anche la doppia partecipazione che spetta nella categoria alla Toscana.