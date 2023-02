L’Invicta piega il Prato Terza vittoria consecutiva

Terza vittoria di fila per l’Invictavolleyball. La formazione di Fabrizio Rolando ha battuto anche il Kabel Volley Prato 3-1 (25-18, 25-21, 20-25, 25-20) mettendo insieme il terzo successo consecutivo di febbraio. Grande momento di forma per Galabinov e compagni che, davanti al pubblico di casa, hanno steso i lanieri in un incontro che si è dimostrato più semplice del previsto. Poche sbavature, molte giocate interessanti e soprattutto nessun infortunio. Senza Alessandrini, è sceso in campo Rossi opposto e Pellegrino in banda. Sfida mai in discussione, col primo set dominato dai grossetani, sempre in controllo. Nella seconda frazione il Prato ha provato a rovinare la festa dell’Invicta, ma i ragazzi di Rolando hanno tenuto la testa avanti fino al 25-21. Nel terzo set qualche passaggio a vuoto ha regalato la vittoria agli ospiti, ma poi nel quarto set la sfida è tornata sui binari di inizio incontro. Con questa vittoria i grossetani adesso sono all’ottavo posto in classifica, avendo scavalcato proprio il Prato nello scontro diretto. La classifica: Ecosantagata Civita Castellana 43, Imballplast Arno 40, Lupi Santa Croce 39, Villa d’Oro 34, Gruppo Lupi Pontedera 33, Edotto Rossi Ascensori 32, Volley Club Orte 32, Invictavolleyball 30, Kabel Volley Prato 29, Tomei Livorno 15, Italchini Foligno 15, Moma Andelrini Modena 6, Modena Volley 6, Sir Safety 3.