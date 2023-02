L’Invicta ospita la Zona Mazzoni Test importante

Terza giornata della seconda fase promozione per la serie D maschile. E l’Invicta di Rolando e Corazzesi è pronta a tornare in campo dopo una vittoria ed una sconfitta nelle prime due uscite. I grossetani oggi alle 21 ospitano la Zona Mazzoni al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto, avversario ostico che in due partite ha ottenuto 4 punti: un punto perdendo 3-2 sul campo di Empoli, e tre punti ottenuti invece vincendo con il Borgo Rosso. Due invece quelli messi insieme finora dai grossetani che, dopo aver chiuso in seconda posizione la prima fase del campionato, hanno iniziato faticando questa fase playoff. Ora per i grossetani c’è bisogno di cambiare marcia e tornare a giocare come ad inizio stagione. Il programma: Migliarino Volley-Pallavolo Certaldo, Polisportiva Savinese-Volley Arezzo, In-victavolleyball-Zona Mazzoni, Cascine Volley Empoli-Borgo Rosso Volley.