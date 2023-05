L’Invicta cede sul campo di Modena

Sconfitta indolore al termine di una bella partita per l’Invictavolleyball. La formazione maschile, impegnata nel penultimo turno di campionato di serie B, ha perso 3-1 sul campo modenese del Villa d’Oro Modena. Una sconfitta che non rovina comunque la stagione della formazione di Fabrizio Rolando, il cui cammino quest’anno in pratica si è interroto tra novembre e dicembre quando gli infortuni e l’addio di Baraffi hanno scombinato i piani. Sul campo di Modena ha vinto la formazione di casa: 25-20, 25-22, 21-25, 25-20. il primo set si è giocato in sostanziale equilibrio con le due formazioni che si sono alternate. Nel secondo set le due squadre sono partite come nel precedente, giocando alla pari fino a metà punteggio. Nel terzo set l’Invictavolleyball si è portata avanti sul 13-10 e poi sul 19-13, arrivando sul 24-17 aun punto dalla vittoria e facendosi poi rimontare quattro punti, ma riuscendo comunque a portarla in porto. Nel quarto set i padroni di casa si sono imposti 25-20.