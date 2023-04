L’Invicta cede il passo in casa al "corsaro" Imballplast Arno

Sconfitta casalinga per 3-1 per l’Invictavolleyball nel terzultimo turno di serie B maschile. Il team di Rolando ha perso contro l’Imballplast Arno, formazione di Castelfranco di Sotto. Si interrompe così la striscia positiva di Galabinov e compagni che hanno ceduto 24-26, 25-17, 23-25, 16-25, tenendo testa ad una delle migliori formazioni del torneo. Ma l’amarezza per i grossetani è tanta, visto come prima della partita c’era ancora una residua speranza di accedere ai playoff, ma i grossetani hanno gettato al vento punti importanti nei momenti cruciali. Come nel primo set, perso 26-24, quando l’Invictavolleyball si è ritrovata avanti 24-21, ma in quel momento è venuto fuori il "braccino del tennista" e gli ospiti hanno infilato cinque punti consecutivi. Dopo aver gettato al vento il primo set, nel secondo la formazione di Rolando ha giocato con maggiore lucidità, andando a pareggiare i conti con un bel 25-17. Il terzo set è stato giocato sul filo dell’equilibrio, finché la formazione pisana non ha trovato la mini fuga decisiva.