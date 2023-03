L’Hc Castiglione aspetta al varco il Salerno

Ultima d’andata in serie A2 e per la Blue Factor impegno interno al Casa Mora: alle 19, arbitro Matteo Righetti di Sarzana, il Castiglione di Alberto Aloisi attende il Campolongo Hospital Salerno di Massimo Giudice. Una partita sulla carta da testa coda, ma occhio alle insidie come sottolinea proprio il tecnico Aloisi: "Dopo la vittoria nel derby a Grosseto non dobbiamo avere cali di tensione – spiega Aloisi – e il Salerno, che è guidato da un tecnico preparato come Giudice, non verrà certo a Castiglione a fare la vittima sacrificale. E’ stata una settimana intensa per noi, e mi aspetto una gara tirata". Gli ultimi precedenti contro il Campolongo Hospital Salerno risalgono in campionato alla stagione 2011-12: due vittorie maremmane, 8-0 al Casa Mora in rete anche Gigi Brunelli, e 4-3 al ritorno ancora un gol dell’attuale capitano biancoceleste; da ricordare la sfida nelle finali in serie B del 2013, vittoria del Castiglione 6-3, che portò poi alla promozione in A2 allenata da Fabio Bellan. La serie B gioca domani alle 18 al Casa Mora contro il Cgc Viareggio per la settima giornata. Ferma l’Under 19 in attesa del calendario dei playoff.