L’Fc Boccalone vola Sorprese in Seconda

Nel girone A di Prima Divisione Calcioshop di calcio a 5 Uisp l’Fc Boccalone prova a prendere vantaggio rispetto al resto della compagnia, ma sappiamo come questo torneo sia sempre molto equilibrato e ricco di colpi di scena: la capolista si impone con un perentorio 4 a 1 sull’Immobiliare Rossi grazie alla doppietta di Alex Cazziolato e ai centri di Nicotini e Maione. Alle spalle della capolista spicca il Las Palmas Ristopub, con i poker di Francesco Marra e Urru che scardinano la difesa dell’Angolo Pratiche di Coen (Marri 4) producendo il 9 a 5 finale. Attenzione anche al Su Cuvile, che torna in campo dopo due settimane e centra il successo di misura (5-4) contro l’Fc Gilema, salendo al terzo posto ma con una gara in meno. Thomas Anselmi si conferma valore aggiunto per il team, segnando ben quattro reti, tabellino completato dall’acuto di capitan Argiolas che, come sempre, carica la squadra. Infine, è sempre Ciacci a fare le fortune dell’Endurance Team di Meattini: il bomber cala il poker nel 7 a 3 contro l’Fc Sciangai. Riposava il Calcio Shop. Nel girone B di Seconda Divisione Calciohop , invece, prosegue il volo del Pathetic Fc, che si aggiudica piuttosto nettamente (12-2) il testacoda con i Wild Boars grazie ai gol di Magini e Borghino. Ottima però la riposta del Cassai Gomme, con un grandissimo Giacomo Bambagioni (sei gol per lui) a stoppare la veemente risalita dello Sweet Kiss, battuto per 9 a 2. Cambio momentaneo al vertice del campionato di calcio a 7: lo Young Boys, che giocherà lunedì prossimo la propria sfida contro il Patatinaikos, cede lo scettro al Nomadelfia che ottiene due successi in settimana: Samuele Neri e compagni prima la spuntano 6 a 4 contro il Patatinaikos, grazie alle prestazioni dei fratelli Carena, poi battono 4 a 1 i campioni in carica del Barracuda. Al terzo posto rimane così saldamente la Castiglionese che si aggiudica 5 a 3 la gara con il Ps Car Center: Piromalli è l’ultimo a mollare, ma la presenza di Cerboneschi è fondamentale sia in chiave realizzativa che in versione assistman. Ma è Francesco Conti il protagonista di giornata: la sua cinquina trascina il Partizan Degrado alla vittoria 6 a 2 sul Fratres Grosseto.