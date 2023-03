Lepri: "Sono contento per il mio primo gol"

Un gol pesantissimo. Dal valore oltre i tre punti. il centro di Tommaso Lepri domenica contro la Sangiovannese ha consentivo al Follonica Gavorrano di inanellare il settimo risultato utile consecutivo. "Sono contentissimo per la vittoria e per il mio primo gol stagionale – spiega Lepri –, speriamo di andare avanti così. Vogliamo vincere anche domenica, e salire sempre più su". Lepri è un centrocampista classe 2003, prelevato a titolo definitivo dal Pisa dalla società del presidente Paolo Balloni. Il giocatore è arrivato dalla compagine nerazzurra, squadra dove ha militato nelle ultime tre stagioni partendo dal settore giovanile fino ad arrivare alla formazione Primavera. Per lui esperienze anche nel vivaio dello Spezia.

"Mister Bonura – aggiunge Lepri – ultimamente mi ha messo a fare anche il trequartista. E’ una posizione in cui mi trovo bene e do sempre il massimo. Domenica scorsa ho fatto gol, più contento di così non si può. Ora puntiamo a vincere e stare sempre lassù. Poi a fine anno tireremo le somme". A livello giovanile, è arrivato un buon pareggio per la formazione juniores biancorossoblù in casa del Terranuova Traiana. La formazione allenata da Giacomo Ricca ha portato a casa un punto da una trasferta difficile, grazie al gol di Cerrato che gli è valso il gol del definitivo 1-1. Per l’allenatore un bel banco di prova in vista del finale di stagione. Questa volta la giovane formazione mineraria ha poco da recriminare. Nel senso che la prestazione c’è stata e i ragazzi sono stati sempre in partita, sempre attenti in ogni momento. La squadra ha creato tante occasioni da gol e preso anche una traversa con Perillo. Su un calcio da fermo ha subito l’1-0, ma sul finale ha pareggiato Cerrato, non prima di due bellissime parate del portiere avversario e un’altra occasione sbagliata. I ragazzi sono veramente uniti e sono diventati un grande gruppo, si impegnano sempre al massimo.