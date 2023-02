L’Edilfox gioca e sbaglia Sconfitta immeritata

Il Cp Edilfox torna dalla trasferta di Forte dei Marmi una sconfitta amara (4-3). I ragazzi di Achilli recriminano per non aver realizzato il rigore del 4-4 a tre minuti dalla fine, ma specialmente nel primo tempo hanno disputato un grande incontro.

A spezzare l’equilibrio ci pensa Alex Mount con un gran tiro dalla destra che fa secco Gnata. Al Forte bastano però sette secondi per rimettere in parità il match, con un gran bolide dal centro pista di Pedro Gil. La gara sale di tono e Gnata tiene a galla il Forte con una super parata su Rodriguez. Lombardi e Cinquini vengono murati dal portierone maremmano, mentre nell’azione successiva, in contropiede, torna in vantaggio con una rete dell’argentino Nacevich che da due passi supera Gnata. A 45 secondi dalla fine la traversa salva Gnata sul tiro di Mount. La ripresa si apre con due tiri a lato di Ambrosio e De Oro. Il decimo fallo del Grosseto permette ad Ambrosio di portare per la prima volta in vantaggio il Forte dei Marmi. Il Grosseto, sull’espulsione di Ambrosio, usufruisce di una punizione di prima che Mount non riesce a battere. Il Grosseto trova la parità al 15’ sul decimo fallo del Forte dei Marmi, grazie ad una spettacolare punizione di prima di capitan Saavedra. La deviazione di Rossi sul tiro da fuori di Cinquini riporta avanti il Forte al 14’. Menichetti, fermando una punizione di Ambrosio, tiene in vita le speranze di rimonta del Grosseto. A 3’22 Mount viene atterrato in area, ma Stefano Paghi mette a lato il rigore.