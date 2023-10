Le ragazze del Giorgio Peri Carmania a Viareggio per vincere contro il Jenco Volley School

Seconda giornata di campionato con voglia di riscatto per la formazione femminile di serie D della Pallavolo Grosseto targata Giorgio Peri e Carmania: stasera alle 21 le ragazze allenate da coach Francesco Alpini (nella foto) saranno impegnate a Viareggio contro il Jenco Volley School. Appuntamento nella palestra dell’Itc di via Giannessi per provare a riscattare la sconfitta del turno precedente. Nella prima giornata le grossetane erano state battute 3-2 in casa dal Guest Care Volley Sei Rose, ottenendo un punto. Ora c’è necessità di provare a fare bottino pieno. Stasera alle 21 nella palestra di via Maroncelli a Marina di Grosseto inizia il cammino della prima squadra femminile dell’Invicta Volleyball Grosseto, iscritta al campionato di Prima Divisione. Avversario l’Ambra Cavallini Pontedera, formazione retrocessa dalla serie D. La prima divisione è una squadra molto giovane composta interamente da atlete under 18 e da un solo giocatore "over": il capitano Veronica Rolando, classe 2005.